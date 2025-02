Lite tra extracomunitari a colpi di katana, “a Prato situazione fuori controllo”

“Mentre l’amministrazione comunale si concentra sul decoro dei fondi sfitti, un’attività che potrebbe essere utile se fossimo a Zurigo, nel centro storico di Prato si gira con katane, coltelli e armi bianche. L’ultimo episodio di violenza, avvenuto ieri sera, è solo l’ennesima dimostrazione di una situazione completamente fuori controllo”. È la provocazione di Tommaso Cocci, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, a seguito di un caso di aggressione segnalato dallo stesso esponente del centrodestra che si sarebbe concretizzato ieri in centro storico.

Il 4 febbraio, in piazza Santa Elisabetta, per ragioni ancora da chiarire, è scoppiata una lite fra due cittadini extracomunitari. Una discussione culminata in un’aggressione: uno dei due avrebbe sfoderato una katana e ferito l’altro, il quale si sarebbe dato alla fuga tra le vie del centro. Le tracce di sangue rinvenute lungo il percorso raccontano lo scontro che, iniziato in piazza, è proseguito a quanto pare fino in via Bartolini, a pochi passi da piazza Duomo.

Sul posto sono successivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a prestare soccorso al ferito, con l’aggressore che si sarebbe dato alla fuga. “Non sto facendo allarmismo, ma semplicemente raccontando la fotografia di ciò che sta accadendo. Chiunque ieri sera si trovasse nel centro storico ha visto con i propri occhi la realtà: violenza incontrollata, sangue sull’asfalto e la paura della gente – ha concluso Cocci – è inaccettabile che alle 20 di sera, nel cuore della città, si possa girare impunemente con katane e armi bianche”.

www.firenzetoday.it