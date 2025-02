Albanese espulso torna in Italia: trovato in possesso di droga

Espulso dal Paese ne fa nuovamente ingresso. A individuarlo gli agenti della polizia

ROMA – A finire in manette un uomo, originario dell’Albania. Accompagnato in carcere, dovrà scontare la pena di oltre un anno, in ottemperanza al decreto di espulsione di cui era già destinatario. Secondo quanto appreso, era ritornato in Italia, violando i termini, quindi prima del periodo di dieci anni previsto dalla legge. Questo è stato uno degli interventi effettuati tra Serpentara, Cinquina e piazza Sempione.

Espulso e tornato in Italia

L’uomo, sottoposto a perquisizione nell’immediatezza dei fatti, è stato trovato altresì in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, seppur di modiche quantità. Un ulteriore soggetto di nazionalità marocchina, irregolare sotto il profilo della permanenza sul territorio nazionale, che è stato scovato in via Matteo Bandello e a sua volta destinatario di provvedimento di espulsione con ordine a lasciare il territorio nazionale entro una settimana.

