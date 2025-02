Roma, 16enne accoltellato per rapina: operato alla milza

Aggressione violenta a Roma. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato con un’arma da taglio in piazza Flavio Biondo, davanti alla stazione Trastevere, intorno alle 20.30 di domenica 2 febbraio. Lo zona è quella dove partono treni e bus tra Trastevere, appunto, e la parte bassa di Gianicolense.

Secondo quando ha raccontato il giovane, che nonostante la ferita è stato capace di chiamare il numero unico per l’emergenze, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una rapina. Non è chiaro se chi lo ha colpito fosse solo o con un complice. Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso al San Camillo, fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo fonti sanitarie, il minorenne è stato operato ieri notte alla milza. Ora è ricoverato in reparto, non in terapia intensiva, ed è stabile. Sull’accaduto indaga la polizia, intervenuta sul posto.

