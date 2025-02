Agrigento, cliente rapinato da prostituta

Sarebbe stato rapinato da una prostituta, da una donna che è riuscita a portargli via 50 euro

Oltre al pagamento della prestazione sessuale, il cinquantenne agrigentino in quell’incontro ci ha infatti rimesso 50 euro in più. Un fatto – verificatosi nelle scorse settimane – che l’uomo non ha “digerito”, tant’è che l’episodio sarebbe stato segnalato alle forze dell’ordine. Nell’abitazione di contrada Maddalusa è dunque scattato il controllo mirato.

Tre le sudamericane trovate e identificate, tutte verosimilmente dedite all’attività di prostituzione. Fra queste anche una cinquantaseienne che è risultata destinataria di un ordine di rintraccio siglato dal magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta. La donna doveva scontare infatti la pena di quasi un anno e due mesi in regime di domiciliari.

La cinquantaseienne sudamericana è stata così bloccata e trasferita a Caltanissetta, dove risultava residente, dove dovrà adesso scontare la pena.

