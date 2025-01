Violenza sessuale e lesioni alla ex, chiuse indagini su Rudy Guede

PERUGIA, 31 GEN – La Procura di Viterbo ha notificato a Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, un avviso di conclusione indagini per due presunti episodi di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex fidanzata. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria.

L’avviso di conclusione indagini viene notificato quando i magistrati ritengono di non dover procedere all’archiviazione del fascicolo. Solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

L’indagato potrà comunque ora produrre atti o chiedere di essere sentito per dimostrare la sua innocenza. Nel corso delle indagini il gip di Viterbo aveva emesso nei confronti di Guede il divieto di avvicinamento alla giovane. Contattato dall’ANSA, il legale dell’ivoriano si è limitato a dire che “si tratta di fatti già oggetto di incidente probatorio” e di non voler entrare nel merito dei fatti. Guede ha terminato di scontare la condanna subita per l’omicidio Kercher al quale si è sempre proclamato estraneo. (ANSA). .