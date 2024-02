Maltrattamenti alla ex, sorveglianza speciale per Rudy Guede

Il tribunale di Roma ha disposto la misura della sorveglianza speciale per Rudy Guede, il 36enne cittadino ivoriano, condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel novembre del 2007

All’uomo, a dicembre, era stata applicato dalla Procura di Viterbo il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all’ex compagna che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Guede è stato scarcerato nel 2023 dopo circa 13 anni di detenzione.

Nel dispositivo che la questura di Viterbo ha chiesto e ottenuto dal tribunale per misure di prevenzione di Roma, viene stabilito che il 37enne non potrà allontanarsi da Viterbo e non potrà uscire da casa dalle ore 21:30 alle ore 6:30.

