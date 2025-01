Trento, mamma di 41 anni trovata morta in casa

Dramma in Trentino. Laura Fenaroli, 41 anni, è stata trovata morta ieri all’interno della sua abitazione di Arco.

È stata la figlia di sette anni a dare l’allarme avvertendo i vicini, ma quando i sanitari e le forze dell’ordine sono intervenuti nell’appartamento per la donna non c’era più nulla da fare. La donna, una mamma single, era originaria della provincia di Bergamo ma viveva qui da anni.

Secondo una prima ricostruzione, Laura Fenaroli aveva avuto alcuni problemi di salute nei giorni precedenti, tanto da andare dalla guardia medica per una sospetta broncopolmonite dopo aver accusato un malore.

Il medico le aveva consigliato di andare al pronto soccorso per fare degli accertamenti ulteriori, ma la donna aveva deciso di fare ritorno a casa, molto probabilmente per rimanere vicina alla sua bambina e non lasciarla da sola, sperando che le condizioni potessero migliorare. Durante la notte la situazione è invece peggiorata bruscamente, tanto da portare la donna alla morte.

È stata la bimba, dopo essersi accorta che la sua mamma non si era risvegliata, a chiamare i vicini di casa che hanno prontamente chiamato i soccorsi. L’intervento dei sanitari, intervenuti assieme alle forze dell’ordine, è stato immediato ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

www.ilmessaggero.it