Usa, Selena Gomez piange per l’espulsione dei criminali

WASHINGTON, 24 GEN – “Le deportazioni stanno andando bene”. Lo ha detto Donald Trump al suo arrivo in North Carolina, sottolineando che le autorità americane “stanno mandando via tutti i peggiori criminali”. (Ansa)

Per tutta risposta, la star americana Selena Gomez si è mostrata in lacrime in un video pubblicato su Instagram, esprimendo il suo dolore per le politiche di espulsione di migranti (in realtà, pericolosi clandestini pregiudicati) attuate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Successivamente, a causa delle critiche ricevute per l’inopportuno piagnisteo, il video è stato rimosso, accompagnato da un messaggio: «A quanto pare, non è accettabile mostrare empatia per le persone».

Qualcuno le aveva suggerito di usare i suoi soldi per aiutare le persone…