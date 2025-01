Malore durante partita di calcetto, muore a 46 anni

Dramma a San Giorgio delle Pertiche: padre di famiglia si accascia mentre gioca a calcetto con un gruppo di amici nel Centro Giovanile di San Giorgio delle Pertiche e spira poco dopo al Pronto soccorso di Camposampiero. Vano l’immediato intervento degli amici con il defibrillatore e l’arrivo dell’ambulanza del Suem 118. La vittima è Enrico Balbini, 46 anni compiuti a novembre, originario di Arsego e da un anno residente a Santa Maria di Non.

È accaduto tutto nel giro di poco più di due drammatiche ore. Balbini, venerdì sera, si era ritrovato con alcuni amici del paese per una partitella di calcetto com’era solito fare.

«Ragazzi, oggi gioco in porta perché non sono ancora tornato in forma dopo le feste e mi sento un po’ fiacco», avrebbe detto. Poco dopo si è accasciato. Gli amici hanno subito compreso la situazione e gli hanno praticato immediatamente il massaggio cardiaco avvalendosi anche del defibrillatore. Nel frattempo è stato allertato il 118, giunto sul posto con un’ambulanza e il medico di guardia.

Lo staff sanitario ha preso in carico il 46enne trasportandolo all’ospedale di Camposampiero. Purtroppo le condizioni dell’uomo erano gravissime, non si riprendeva. Poco dopo mezzanotte il medico ha dovuto suo malgrado dare la dolorosa notizia della morte per arresto cardiaco.

Balbini lascia un figlio di appena 9 anni; è un dolore straziante per l’adorata moglie Roberta Facco, i genitori Marino e Bruna, la sorella Caterina, gli zii.

