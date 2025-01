Bologna, “Guardate come mi hanno ridotto, erano armati di taser”

Le storie di cronaca dalla zona di via San Mamolo non sono frequenti, anche se negli ultimi mesi sono state segnalate diverse “intemperanze”, ovvero schiamazzi e scorribande notturne di gruppi di giovani e giovanissimi che si ritrovano vicino a un bar. Questa volta però “il livello” per così dire, si sarebbe alzato.

La denuncia arriva da un residente, Giancarlo Gregori, che ha raccontato tutto in un video, mostrando il volto tumefatto: “Guardate come mi hanno ridotto. Hanno sfondato il portone d’ingresso”.

Riferisce che gruppi di ragazzini si sono attaccati ai campanelli nottetempo perché credevano che qualcuno avesse gettato un secchio di acqua: “Noi non abbiamo fatto niente – continua – hanno sfondato il portone, ero a letto e sono uscito in pigiama e quando ho detto loro di andare via mi hanno picchiato, erano armati di taser”.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato un gruppo di ragazzi, ma nessuno sarebbe stato riconosciuto dalla vittima che già in passato si era lamentato del caos e degli schiamazzi. Ora si indaga per risalire agli autori. “Sono molto pericolosi – continua la vittima – fate molta attenzione”.

