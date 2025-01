Bill Gates si scaglia contro Elon Musk

Bill Gates contro Elon Musk. Il miliardario ultravax, fondatore di Gavi, ha attaccato il patron di Tesla per la promozione di politiche di estrema destra negli Stati Uniti e nel mondo.

Come riporta Ansa, Gates avrebbe detto: “E’ folle che possa destabilizzare la situazione politica in altri Paesi. Negli Stati Uniti non è consentito agli stranieri di effettuare donazioni” politiche: “gli altri paesi dovrebbero adottare misure di salvaguardia per assicurarsi che i super ricchi non siano in grado di influenzare le loro elezioni”, ha detto Gates definendo le azioni di Musk come “agitazione populista“