In auto con 11 kg di cocaina, arrestato albanese

In auto, nascosti in uno scomparto nascosto, aveva 10 panetti di cocaina. La polizia stradale ha arrestato un cittadino albanese di 25 anni, residente nella provincia di Firenze, nei pressi del casello autostradale di Borgo Panigale. La droga, il cui peso complessivo era di11,02 kg, era nascosta in un vano segreto tra il bagagliaio e il sedile posteriore, accessibile solo tramite interruttori nascosti.

L’operazione della Polizia Stradale di Bologna

L’arresto è avvenuto il 23 gennaio durante un’attività di pattugliamento e controllo lungo le principali arterie autostradali e tangenziali della zona. Gli agenti hanno notato una Renault Clio procedere in modo irregolare e hanno deciso di fermarla per ulteriori verifiche.

Il conducente, apparso nervoso e insofferente, è stato accompagnato presso la sottosezione della Polizia Stradale di Bologna per controlli più approfonditi. Durante l’ispezione, gli agenti hanno individuato il nascondiglio e recuperato i panetti di cocaina, il cui valore sul mercato nero avrebbe potuto raggiungere gli 850.000 euro.

Sequestro e indagini in corso

La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato immediatamente arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bologna. Al momento, l’ipotesi accusatoria è ancora al vaglio delle autorità giudiziarie, e il procedimento si trova in fase preliminare. La responsabilità penale sarà accertata solo con una sentenza definitiva.

Questo importante sequestro conferma l’efficacia delle operazioni di vigilanza della Polizia Stradale nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza pubblica.

www.bolognatoday.it