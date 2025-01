Cesena: rapine a raffica compiute da due stranieri armati di machete

Rapine a raffica, la frazione di Borello è sotto choc, c’è un tam tam su Whatsapp e sui social che informa di veri e propri minuti di terrore che si sono vissuti mercoledì. Viene segnalata una scorribanda di due persone di colore “a bordo di una Mercedes” che avrebbero compiuto rapine a raffiche (ne vengono indicate tre) armate di un machete.

In un audio che gira tra i borellesi su Whatsapp si invita ad avvisare la popolazione: “Hanno rapinato un pasticcere e poi sono andati al bar Gallo dove hanno messo a segno una rapina armati di questo coltellaccio. Passate parola, non hanno paura di niente”. Già nelle prime ore della mattinata, in effetti, la titolare del bar Gallo, era nella caserma dei Carabinieri per ricostruire l’episodio.

Sono già uscite le prime reazioni di esponenti politici che vivono nella frazione periferica di Cesena, il leghista Fabio Biguzzi furente sui social: “Una volta pensavamo succedesse solo nei film o nelle grandi città. Poi solo in alcune zone della nostra città, ora succede ovunque. Ci hanno tolto la tranquillità, che schifo. Chi nega questo pericoloso declino è complice”.

La testimonianza della titolare del bar: “Ho paura di riaprire”

Piuttosto amareggiato Enrico Rossi, consigliere comunale del Pd, da sempre attento ai problemi di Borello, frazione in cui vive: “Sarebbe bene che le telecamere arrivassero anche da noi – dice Rossi – il progetto era in programma per farle arrivare anche nelle periferie, almeno sulle arterie principali, le due uscite della E45. Dispiace per questo episodio, considerando che recentemente a Borello abbiamo fatto i conti con episodi di baby gang per nulla piacevoli”.

“Bisogna cercare di prevenire queste situazioni con ogni mezzo – il monito di Rossi – i cittadini sono turbati. La conformazione del paese, con un lungo rettilineo, purtroppo favorisce la via di fuga dei delinquenti, abbiamo i Carabinieri a Borello però bisogna cercare di fare di tutto per prevenire questi episodi, mi auguro che l’assessore Ferrini dimostri attenzione anche per le periferie”.

