Italia fuori da Oms? Gismondo: “motivazioni più che fondate”

L’Italia fuori dall’Oms. E’ l’obiettivo della Lega, come spiega Matteo Salvini dopo la presentazione di una proposta di legge

“Presentata questa mattina alla Camera la proposta di legge della Lega per uscire dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), come hanno fatto gli Stati Uniti con Donald Trump”, dice il leader del Carroccio e ministro delle Infrastrutture.

“L’Italia non deve più avere a che fare con un centro di potere sovranazionale – profumatamente finanziato dai contribuenti italiani – che va a braccetto con le multinazionali del farmaco. Usiamo quei 100 milioni per sostenere i malati in Italia e finanziare i nostri ospedali e medici!”, aggiunge.

Parere favorevole viene espresso da Maria Rita Gismondo

“Le motivazioni per un’Italia fuori dall’Organizzazione mondiale della sanità sono più che fondate e assolutamente concrete. Sebbene ci tenga a ribadire che di un organismo mondiale per la salute abbiamo bisogno, dico no a questa Oms”, dice la microbiologa.

L’ex direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano definisce inoltre “assolutamente infondate le osservazioni di chi avverte che, uscendo dall’agenzia” delle Nazioni Unite per la Salute, “non si avrebbe più accesso a sequenze” e altre informazioni necessarie alla tutela della salute pubblica, “o alla possibilità di fare piani d’emergenza. Questo è assolutamente ridicolo – attacca Gismondo – perché sono tutte opportunità che ogni Paese ha a prescindere, anche grazie alla collaborazione con altri Paesi, che non possono precludere la cooperazione con chi non è all’interno dell’Oms. Si tratta di rapporti completamente diversi”, precisa l’esperta. Adnkronos