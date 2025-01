Scholz e Macron: UE più forte in risposta a Trump

“La presidenza Trump sarà una sfida per l’Europa”: lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando al fianco del presidente francese, Emmanuel Macron, al termine di una colazione di lavoro all’Eliseo.

Macron, da parte sua, ha lanciato un appello “per un’Europa forte e sovrana”, parlando ai giornalisti al termine del pranzo di lavoro con Scholz. “Bisogna agire”, ha aggiunto, chiedendo “più unità, più ambizione e più coraggio”.

Parlando al fianco del cancelliere tedesco, il presidente francese ha affermato che “la Francia e la Germania devono svolgere pienamente il loro ruolo per un’Europa forte, che difenda i suoi interessi”.

“La sola risposta all’epoca nella quale stiamo entrando – ha aggiunto Macron in riferimento all’avvento di Donald Trump – è avere più coraggio e più indipendenza”.

Il secondo mandato di Trump si annuncia – ha detto Scholz – come “una sfida” per l’Europa, che “non deve tirarsi indietro” e nei confronti degli Stati Uniti sarà un partner “sicuro di sé”. “Il presidente Trump – ha detto Scholz – e questo è già chiaro, sarà una sfida da raccogliere. L’Europa non si tirerà indietro, non si nasconderà, ma sarà un partner costruttivo e sicuro di sé”. ANSA