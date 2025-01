Anzio, tornano dal lavoro e trovano la casa occupata da una Rom

Una vicenda paradossale ha sconvolto il quartiere Zodiaco a Lavinio, periferia di Anzio. Una coppia di giovani inquilini, tornando dal lavoro in tarda serata, ha trovato la propria casa occupata da una donna rom incinta. La serratura era stata cambiata, rendendo impossibile l’accesso. All’interno, la donna si era barricata, dichiarando di non avere un altro posto dove andare.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine

Allarmati, i due inquilini hanno chiamato immediatamente il proprietario di casa, che a sua volta ha avvisato i carabinieri. Una pattuglia è giunta sul posto in pochi minuti, ma i tentativi di convincere l’occupante a lasciare l’appartamento sono falliti. La donna ha insistito di essere malata e senza alternative, rifiutandosi categoricamente di uscire nonostante la presenza delle autorità.

Un riscatto per liberare la casa

Dopo ore di trattative infruttuose, il proprietario ha deciso di offrire un pagamento alla donna per convincerla a lasciare l’abitazione. Solo dopo aver ricevuto il denaro, l’occupante ha aperto la porta e abbandonato l’appartamento. I legittimi inquilini hanno così potuto rientrare, ma l’episodio ha lasciato sgomento tra i residenti.

Timori per un aumento delle occupazioni abusive

Il quartiere Zodiaco non è nuovo a situazioni di questo tipo. In passato, altre occupazioni abusive hanno colpito la zona, e molti abitanti temono un ritorno di episodi simili. La chiusura di un vicino campo rom potrebbe aver spinto alcune famiglie a cercare rifugio in immobili vuoti o incustoditi, alimentando la preoccupazione tra i residenti.

TiscaliNews