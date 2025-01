Ucraina abbatte missili russi ma cadono su Kiev: vittime

Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un attacco con missili balistici lanciato questa mattina dalle forze russe su Kiev, in Ucraina: lo riporta Ukrainska Pravda. In seguito all’attacco, sono stati registrati incendi e danni alle infrastrutture, inclusa la stazione Lukyanivska della metropolitana. L’allarme aereo nella capitale ucraina e’ scattato alle 5:50 locali (le 4:50 in Italia), riportano i media.

“Purtroppo abbiamo gia’ quattro morti nel quartiere di Shevchenkiv, i feriti sono tre”, ha scritto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkatchenko. Da parte sua, il sindaco della citta’ Vitali Klitschko ha segnalato su Telegram che “anche la conduttura dell’acqua e’ stata danneggiata nel quartiere di Shevchenkiv”. Le persone puliscono e ispezionano i danni dopo l’attacco russo. ANSA