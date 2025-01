Roma, poliziotti aggrediti da nordafricani. Siulp: “Vile attacco”

Episodio di violenza al Quarticciolo, periferia di Roma, dove un controllo antidroga è degenerato in un’aggressione contro le forze dell’ordine

Un uomo di origini nordafricane, sorpreso a spacciare insieme a una donna, ha opposto resistenza tentando di fuggire. Durante l’intervento, un gruppo di circa 20 persone ha attaccato gli agenti utilizzando spray urticante, favorendo la fuga del sospettato, poi rintracciato e arrestato.

Grazie all’intervento tempestivo di altre pattuglie inviate dalla Sala Operativa della Questura, undici persone, tra cui uno dei due sospettati, sono state portate negli uffici di polizia. Tra queste, cinque individui (quattro di nazionalità marocchina e uno tunisino), risultati irregolari sul territorio italiano, saranno trasferiti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari. Nelle ultime ore, il Commissariato Prenestino ha rintracciato il fuggitivo, un giovane tunisino di 25 anni, ora in stato di arresto. La Questura di Roma ha annunciato un’intensificazione dei controlli nel quartiere per contrastare ogni forma di criminalità.

Solidarietà agli agenti e richieste di interventi legislativi

Il sindacato di polizia SIULP ha espresso piena solidarietà agli agenti coinvolti, condannando l’aggressione come un atto vile e inaccettabile. “Non è tollerabile che in uno Stato di diritto gli operatori di polizia, impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, debbano subire aggressioni fisiche e ostacoli alla loro attività”, si legge in una nota. Il SIULP ha chiesto norme più severe e interventi immediati per tutelare gli operatori e ristabilire la legalità nei quartieri difficili.

Rocca: “Riportare la legalità nei quartieri difficili di Roma”

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha condannato l’accaduto definendolo un “agguato intollerabile”. Rocca ha sottolineato la necessità di coniugare sicurezza e recupero sociale, ispirandosi al modello adottato a Caivano. “Presenza dello Stato e coinvolgimento delle straordinarie energie della società e del Terzo Settore sono fondamentali per riportare sicurezza e legalità non solo al Quarticciolo, ma in tutti i quartieri complessi di Roma”. Rocca ha inoltre espresso solidarietà agli agenti feriti, sottolineando l’impegno della Giunta Regionale del Lazio per garantire una maggiore sicurezza.

