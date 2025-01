Roma, la croata “Lady Scippo” fermata in flagranza di reato ma non andrà in carcere

Finisce nuovamente in manette Ana Zahirovic, la cittadina croata di 31 anni madre di dieci figli nota alle cronache come “Lady Scippo”, e già condannata a 30 anni complessivi di carcere per una serie di furti e scippi (148) messi a segno in oltre vent’anni a Milano, Roma e altre città, ma poi tornata in libertà per le gravidanze.

I carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, nella Capitale, l’hanno fermata nel corso di un servizio in borghese mentre era intenta a borseggiare una donna nella zona di piazza Navona. Per lei è scattata l’accusa di furto ma anche questa volta non andrà in carcere.

“Lady Scippo” è ancora incinta e non andrà in cella: per lei solo obbligo di firma. La 31enne, che risulta ancora incinta, ha affrontato oggi (16 gennaio) il processo per direttissima: il giudice di piazzale Clodio ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla pg. L’imputata ha patteggiato una pena a 8 mesi. tgcom24.mediaset.it