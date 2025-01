Crosetto a Zelensky: “è il momento per aumentare gli aiuti”

“Questo è il momento per aumentare gli aiuti, il momento più importante degli ultimi tre anni”

16 genn – Lo ha detto il ministro della difesa, Guido Crosetto, incontrando il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Kiev. “Sono venuto per parlare dell’undicesimo pacchetto, il decimo è stato già fatto”, ha detto Crosetto.

“Tornerò con dei compiti da portare avanti – ha aggiunto -. Penso sia importante supportare lei, il suo governo e il popolo ucraino in questa battaglia che non è solo per l’Ucraina, ma per la libertà, per il diritto internazionale e per ognuno di noi”.

“Io oggi sono passato a rendere omaggio ai caduti in due luoghi simbolici – le parole di Crosetto -. Non l’ho fatto per dovere diplomatico ma sono passato perché guardando quei caduti ho preso ancora più forza per fare quello che dobbiamo fare, cioè aiutare l’Ucraina. Lei sa che può contare sull’Italia, sull’appoggio del governo e del popolo italiano”. (ANSA)

NOTA DI IMOMAOGGI

Iss: “Le fratture negli anziani e nelle persone fragili pesano per 10 miliardi di euro l’anno sulla spesa sanitaria italiana”

Sono senza vergogna. Fanno pesare agli anziani e alle persone più sfortunate il costo dei loro problemi🤬

E’ ORA DI FINIRLA CON QUESTI CALCOLI INDECENTI mentre gettano soldi per un comico manovrato dagli Usa.