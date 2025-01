Malore improvviso durante passeggiata col cane, muore 30enne

Tragedia a Costabissara (Vicenza): un uomo di poco più di trent’anni è stato trovato privo di vita stamattina, intorno alle 7, lungo via Altura

Subito è stato lanciato l’allarme e sul luogo della segnalazione sono accorsi un’ambulanza del Suem e i carabinieri della tenenza di Dueville. Purtroppo, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni sembra che il residente fosse uscito per una passeggiata con il suo cane per essere poi colpito da un malore improvviso.

