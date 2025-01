Nato, la rabbia di Rutte

Il segretario generale della NATO Mark RUTTE: “Se guardiamo a cosa produce la Russia adesso in tre mesi, vediamo che corrisponde a ciò che produce l’intera NATO da Los Angeles ad Ankara in un anno intero… In generale, l’economia russa non è più grande dell’economia dell’Olanda e del Belgio messi insieme. Voi due, presi insieme, siete l’economia russa. Ma loro producono in tre mesi quello che l’intera NATO produce in un anno… Loro non hanno i nostri alti salari, non hanno la nostra burocrazia, possono muoversi a una velocità maggiore e hanno essenzialmente creato un’economia di guerra”.

