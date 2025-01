Bolzano, rapina a supermercato: fermati tre tunisini

BOLZANO. Chiamata al 112 per una rissa all’interno del supermercato Aldi di Corso Libertà, sorta in seguito ad un furto. Arrivati sul posto, agli agenti della squadra volanti il direttore indicava tre giovani, ancora molto agitati, parte di un gruppo di quattro che dopo il furto aveva aggredito l’addetto alla sorveglianza.

Un dipendente del negozio aveva sorpreso il gruppo, composto di 3 ragazzi ed una ragazza, occultare all’interno di uno zaino alcune bottiglie di bevande alcoliche ed altra merce. Di qui l’invito ai quattro a fermarsi e consegnare quanto sottratto. A quel punto i ladri reagivano violentemente, minacciando l’addetto prima verbalmente, per poi aggredirlo con spintoni, un pugno in pieno volto e mediante l’utilizzo di spray urticante, provocandogli lesioni al volto e riuscendo a stordirlo: il vigilante è stato poi medicato al Pronto Soccorso per un trauma alla mascella e all’occhio.

Approfittando della situazione di caos che si era venuta a creare, la ragazza riusciva a darsi alla fuga con indosso lo zaino. Gli altri tre venivano invece immobilizzati e portati in questura per essere identificati: si tratta di tre tunisini, un 22enne con lo status di rifugiato, un 18enne tunisino irregolare e un minorenne.

I tre sono stati arrestati per rapina in concorso. Sono in corso indagini allo scopo di individuare la donna che è riuscita a fuggire.

