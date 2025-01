Treviso, 14enne minacciato e rapinato da tre stranieri

Stava aspettando l’autobus ad una fermata della Mom lungo corso del Popolo a Treviso, per tornare a casa dopo la fine delle lezioni scolastiche, ed è stato avvicinato e accerchiato da altri tre ragazzi che lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare il telefono che aveva in tasca, un I-phone 15. Una rapina in piena regola ma senza che gli aggressori siano stati costretti a gesti di violenza: è bastata la minaccia a convincere la vittima, un 14enne di Silea, a cedere.

Il giovanissimo, una volta tornato a casa, ha raccontato alla madre l’episodio e insieme hanno raggiunto la caserma dei carabinieri di Silea per denunciare il fatto. Il giovanissimo ha dato indicazioni molto precise circa gli autori della rapina, tutti stranieri, tra cui due certamente di origine nordafricana. I carabinieri di Treviso hanno aperto ora un’indagine e si stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ben dotata di occhi elettronici.

www.trevisotoday.it