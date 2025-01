Quando c’era il Pd, i treni arrivavano in orario…

Opposizioni all’attacco di Matteo Salvini etichettato come “una sciagura per l’Italia” dopo il nuovo guasto sulle linee ferroviarie che oggi, 11 gennaio, ha bloccato i treni nello snodo di Milano. Ma la Lega fa quadrato intorno al ministro dei Trasporti: “Salvini sta rimettendo in modo l’Italia”.

Schlein

“Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l’unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al ministero degli Interni”. Attacca la segretaria del Pd, Elly Schlein.

E i dem Silvia Roggiani e Andrea Casu si domandano se “non sarebbe più semplice cambiare ministro dei Trasporti?”. “Con Salvini – scrivono in una nota – anno nuovo, vecchi problemi. Oggi ennesima giornata terribile per chi deve mettersi in viaggio in treno in Italia con circolazione sospesa dalle ore 7.50 per verifiche tecniche alla linea nel nodo di Milano. Cancellazioni, ritardi, disagi e disservizi per i passeggeri cui viene ‘consigliato di evitare o limitare gli spostamenti in treno e di riprogrammare i viaggi rinviabili'”.

Renzi

Ironizza sui social il leader di Iv Matteo Renzi: “I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero”, scrive su X annunciando il rinvio di un’ora dell’incontro a Firenze. ADNKRONOS

Claudio Borghi: Di tutte le cose penose una delle più penose è: “guasto dei treni, abbasso Salvini”. Mai visto in passato nominare il ministro dei trasporti nei numerosi casi di guasti.

Cominciamo dal 2011 del noto Monti. Ministro Passera. Poi dal 2013 Letta, ministro Lupi e vice De Luca (lui).

La nostra rete ferroviaria AV (la più delicata) è probabilmente seconda solo al Giappone per velocità e qualità ma comincia ad avere vent’anni. Ci vogliono investimenti… quelli che la UE ci impedisce.