Modena, rapina e rissa tra stranieri: un accoltellato

Modena – Violenza ieri pomeriggio presso l’autostazione di viale Molza, purtroppo teatro episodi criminali con troppa frequenza

E’ accaduto poco prima delle ore 19 all’interno della biglietteria Seta, dove si è verificata una rissa culminata con un accoltellamento. L’esatta dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia Locale, i cui agenti sono accorsi immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118. Da una prima ricostruzione pare si sia trattato di un tentativo di rapina ai danni di un 22enne straniero, accerchiato da un gruppetto composto da altri 4 o cinque giovani stranieri tra i venti e i trent’anni. Il 22enen avrebbe resistito all’aggressione, finendo per essere ferito da un a coltellata ad un fianco, per fortuna solo superficiale.

Nella colluttazione è stato coinvolto anche un 30enne straniero, che sarebbe intervenuto per difendere la vittima, finendo per essere preso a calci e pugni dal gruppetto, che poi si è dileguato.

I due feriti sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Baggiovara, senza conseguenze preoccupanti da un punto di vista fisico. Contemporaneamente sono partite le indagini per rintracciare i violenti e ricostruire cn cura le fasi e le motivazioni dello scontro.

A fronte dell’ennesimo episodio di insicurezza insorge il sindacato Orta Trasporto di Modena: “La nostra categoria rappresenta operatori che quotidianamente offrono servizi vitali per migliaia di utenti. È inaccettabile che noi e i nostri clienti dobbiamo vivere nella costante preoccupazione per la propria incolumità durante le pause lavorative o i tempi di attesa fra un pezzo di turno e l’altro – attacca Luigi Sorrentino, referente regionale della sigla.

Chiediamo pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti affinché venga avviato un progetto di riqualificazione completa della stazione delle corriere. È fondamentale l’introduzione di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, nonché l’implementazione di misure preventive che possano contribuire a garantire un clima di sicurezza e tranquillità”.

“La comunità locale merita spazi sicuri e accoglienti; non possiamo permettere che episodi violenti minaccino il nostro diritto a una quotidianità serena. Ci appelliamo quindi alle istituzioni affinché si facciano promotrici di azioni concrete per ripristinare il senso di sicurezza in questo luogo nevralgico per la mobilità modenese”, conclude Sorrentino.

