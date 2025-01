Bologna, case piene di cocaina e soldi: arrestato marocchino

Un marocchino 47enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

BOLOGNA – L’arresto è avvenuto in seguito a un normale controllo alla circolazione stradale nel quartiere Navile, dove, verso le ore 13 del 6 gennaio, una pattuglia ha notato un’utilitaria con a bordo un uomo dal comportamento sospetto. Durante il controllo, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo, suscitando i sospetti dei militari, che hanno deciso di perquisirlo.

All’interno del vano portaoggetti del veicolo, i carabinieri hanno trovato circa 110 grammi di cocaina. Una perquisizione più approfondita in due abitazioni, sono stati rinvenuti altri 1,2 chili di cocaina nascosti all’interno di una cassaforte e di una macchina per il ghiaccio.

Documenti e denaro

Nelle abitazioni sono stati recuperati documenti di identità, carte sanitarie e bancarie intestate a terze persone, oltre a bilancini di precisione ancora sporchi di sostanza stupefacente. Oltre alla droga, i militari hanno trovato circa 36.000 euro in contante, suddivisi in banconote di vario taglio, e vari monili in oro. Il tutto è stato sequestrato, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato alla Dozza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

www.bolognatoday.it