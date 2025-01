Roma, rapine e furti in abitazione: 5 arresti in campo nomadi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di dieci rapine e furti in abitazione.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura. Il gruppo criminale è stato individuato come una delle batterie attive nel Comune di Grottaferrata e nella Capitale dedita a rapine e furti ai danni di persone molto anziane e indifese, che si sentivano al sicuro nelle loro abitazioni. Le misure sono state eseguite in un campo nomadi della periferia romana. – foto ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS)