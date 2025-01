Roma, 14enne accoltellato in metro: si cerca un romeno

Choc a Roma dove un uomo, visibilmente ubriaco, ha accoltellato con un taglierino un 14enne a bordo di un vagone della Metro C

È quanto successo nella serata di venerdì 3 gennaio. Stando a quanto appreso l’aggressore, secondo i testimoni un cittadino romeno, ha iniziato a infastidire i passeggeri nella Metro C tra Grotte Celoni e Borghesiana e poi ha ferito con un taglierino un ragazzino di 14 anni, colpendolo al polpaccio, mentre era con la sua comitiva. Immediatamente gli altri utenti della metro hanno aiutato il minorenne ferito ed è stato dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia e il personale della stazione.

Sono in corso indagini per rintracciare l’uomo che è stato visto uscire alla fermata Borghesiana. Gli agenti stanno anche ascoltando gli amici del ragazzo, portato in ospedale con una ferita superficiale alla gamba. Il 14enne è stato portato in codice giallo in ospedale dove è stato raggiunto dai suoi genitori. L’adolescente sarà dimesso in serata e se la caverà con qualche punto di sutura. I poliziotti, nel frattempo, hanno già acquisito le telecamere della stazione e del vagone della metropolitana. È caccia all’aggressore.

