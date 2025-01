Malore mentre gioca a padel, muore 50enne

LOREGGIA (PD) – Gianfranco Caufin, 50 anni, socio della 3DZ di Castelfranco Veneto, è morto la sera del 2 gennaio mentre giocava a padel a Loreggia. Durante la partita, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Camposampiero.

Un uomo amato dalla comunità

Originario di Vallà, frazione di Riese Pio X, e residente ad Albaredo di Vedelago, Caufin era benvoluto in paese. Oltre a essere socio della ditta 3DZ, che si occupa di stampanti 3D, era noto per il suo impegno nella vita sociale del comune, come volontario nelle attività parrocchiali e durante la sagra paesana. Lascia la moglie Roberta, le figlie Giorgia e Ambra, e le sue tre sorelle.