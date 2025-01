Trump: “FBI e procuratori sono incompetenti e corrotti”

“Il nostro Paese è un disastro, uno zimbello in tutto il mondo! Questo è ciò che accade quando hai FRONTIERE APERTE, con una leadership debole, inefficace e praticamente inesistente. Il Dipartimento di Giustizia, l’FBI e i procuratori statali e locali democratici non hanno fatto il loro lavoro. Sono incompetenti e corrotti, hanno trascorso tutte le loro ore di veglia ad attaccare illegalmente il loro avversario politico, ME, piuttosto che concentrarsi sulla protezione degli americani dalla feccia violenta esterna e interna che si è infiltrata in tutti gli aspetti del nostro governo e della nostra stessa Nazione.

I democratici dovrebbero vergognarsi di se stessi per aver permesso che ciò accadesse al nostro Paese. La CIA deve intervenire, ORA, prima che sia troppo tardi. Gli USA stanno crollando: una violenta erosione della sicurezza, della sicurezza nazionale e della democrazia sta avvenendo in tutta la nostra Nazione. Solo la forza e una leadership potente lo fermeranno. Ci vediamo il 20 gennaio. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!”

Lo scrive Donald Trump su X.

Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2025