Addio a Chiara, trovata morta nel letto a 26 anni

Dolore a Chiuppano per la drammatica scomparsa di una giovane, deceduta improvvisamente in casa

Chiara De Russi, 26 anni, è stata trovata senza vita dai familiari la mattina di domenica 22 dicembre, nella sua camera. A nulla è servita la disperata chiamata per richiedere l’intervento dei soccorritori: stando alle prime ipotesi formulate dai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi in casa, la giovane si sarebbe spenta nel sonno per circostanze probabilmente riconducibili a un malore.

Una tragedia che ha lasciato attonita e sotto choc la piccola comunità dell’Alto Vicentino. Per fare luce sulle cause esatte, il pubblico ministero ha disposto l’autopsia come da prassi: nei giorni scorsi è stato eseguito l’esame autoptico richiesto dalla procura di Vicenza, che al momento non ha aperto alcuna inchiesta e resta in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali. […]

www.ilgiornaledivicenza.it