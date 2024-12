Milano: per Capodanno vietati vetro, lattine, superalcolici

MILANO, 30 DIC – A Milano per il Capodanno scatterà l’ordinanza prevista del Comune con il divieto di vendita di bevande in vetro, in lattine e superalcolici, che potranno essere consumati solo nei locali e nei dehors. L’ordinanza sarà in vigore dalle 18 di domani, martedì 31 dicembre, fino alle 6 di mercoledì 1° gennaio 2025 e prevede come spiega il Comune, “il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche, di gradi superiori a 21, tranne che nei locali e nei dehor dove è possibile servire al tavolo con bottiglie e bicchieri di vetro”.

L’ordinanza del sindaco si rivolge a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio ambulante o con posto fisso e street food, presenti nell’area che è delimitata dalle vie della circonvallazione esterna della città. La mescita o la vendita delle bevande alla spina sarà consentita solo in contenitori di carta o di plastica. In piazzetta Reale sarà allestito un punto di comando avanzato interforze disposto dalla Prefettura e organizzato dalla Protezione civile comunale. (ANSA)