Francia, criminalità: la ‘conversione’ del sindaco di sinistra

“Come si cambia, per non morire.

Francia. Hervé Guihard é il sindaco di sinistra di Saint Brieuc, Bretagna.

Negli scorsi mesi la cittadina è stata considerata una delle località litoranee più pericolosa per episodi di criminalità.

Il primo cittadino ha sempre contestato queste classificazioni, spendendosi, di recente, più che nella sicurezza nello sbarramento al partito della Le Pen nelle elezioni.

Poi però le cose cambiano

A settembre, mentre è in un bar, un uomo lo aggredisce e tenta di ucciderlo.

Ora afferma “la società é diventata più violenta” e che la sicurezza non è di sinistra o di destra e promette una stretta.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardi Panetta, pubblicando l’articolo che narra la vicenda.