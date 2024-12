Ricercato in tutta Europa per violenza sessuale: straniero arrestato a Ravenna

Uno straniero è stato bloccato nei giorni scorsi dalla Polizia di Ravenna che lo ha arrestato e condotto in carcere, in attesa di estradizione

Su di lui pendeva un mandato i cattura internazionale in ambito europeo per l’accusa di violenza sessuale. L’uomo è stato fermato a bordo di un auto a un controllo in via Dismano dalla volante dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, nell’ambito di attività di monitoraggio disposte dal questore di Ravenna Lucio Pennella.

All’esito degli accertamenti effettuati in banca dati Interforze e Schengen, il conducente è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità tedesca il 25 novembre scorso, per violenza sessuale.

Successivamente l’uomo è stato identificato dalla Polizia scientifica di Ravenna attraverso la comparazione delle impronte digitali. Al termine delle formalità lo straniero è stato arrestato e accompagnato in carcere, in attesa della procedura per l’estradizione in Germania.

www.ravennatoday.it