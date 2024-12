CITTA’ DEL VATICANO, 28 DIC – E’ stata confermata, ma sospesa la pena, per l’attivista ucraina del gruppo Femen, che ieri ha manifestato contro il presidente russo Vladimir Putin inscenando anche un assalto al Bambinello del presepe allestito in piazza san Pietro. Dopo l’arresto di ieri, l’attivista è potuta tornare nell’albergo dove alloggia in zona Vaticano, mentre il giudice ha fissato l’appello per il 10 gennaio. (ANSA)