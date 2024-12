Bolzano, follia al supermercato ALDI: arrestato “rifugiato” pluripregiudicato

Alle ore 19.35 circa del 23 dicembre la Centrale Operativa della Questura inviava gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato presso il Supermercato “ALDI” di Corso Libertà a seguito di una segnalazione di gravi atti violenti in corso: all’interno del Supermercato, in fatti, un uomo stava lanciando bottiglie di vetro ed altri oggetti contundenti contro il Personale di vigilanza e contro i clienti, provocando panico tra i presenti e vistosi danni alle suppellettili ed alla merce esposta sugli scaffali.

I Poliziotti, prontamente intervenuti nel luogo indicato, dopo aver riscontrato i locali del Supermercato devastati dal disordine, con numerosi cocci di vetro sparsi a terra, hanno immediatamente provveduto ad individuare ed a bloccare l’autore di questa violenta aggressione, in seguito identificato per tale E.M.H., 30enne cittadino marocchino già noto alle Forze dell’Ordine per il suo assolutamente non invidiabile curriculum criminale composto da numerosi precedenti penali e/o di Polizia, tra cui lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, furto con destrezza, danneggiamento e rapina.

Costui, infatti, nonostante la presenza dei Poliziotti non cessava la propria condotta violenta, rendendo necessario un intervento deciso da parte degli Agenti, che lo hanno neutralizzato e posto in stato di arresto per il reato di rapina aggravata.

Così come i Poliziotti hanno potuto riscostruire dalle testimonianze dei presenti e dalla visione delle telecamere di sorveglianza dell’Esercizio Commerciale, E.M.H. era stato sorpreso da una Guardia Giurata mentre occultava alcuni prodotti all’interno dei propri vestiti. Alla richiesta di restituire quanto indebitamente sottratto, l’individuo aveva reagito violentemente, strattonando, minacciando e provocando lesioni ad una mano all’Addetto del Supermercato, per poi iniziare a lanciare oggetti di vetro contro tutti i presenti.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, ha immediatamente sollecitato la competente Commissione Territoriale per i Rifugiati a disporre la revoca dello status di protezione internazionale concesso ad E.M.H.., al fine di poter emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“Ancora un grave episodio di violenza commesso da un pluripregiudicato che, approfittando dello status di protezione internazionale, ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile, non rispettandone le Istituzioni e commettendo reati di natura violenta – ha dichiarato il Questore Sartori – Quanto accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza del costante controllo del territorio e dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela nei luoghi di lavoro, assicurando alla Giustizia i responsabili di reati”

https://questure.poliziadistato.it – foto Polizia di Stato