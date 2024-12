Francia, direttore Intelligence: “vogliono creare un califfato in Europa”

In una intervista a Le Monde, Bertrand Chamoulaud, direttore dei servizi di intelligence territoriali francesi, afferma che la crescente influenza dei fratelli musulmani è una delle principali minacce per la coesione della Francia e non solo. “Vogliono creare nel nostro paese e in Europa un califfato soggetto alla sharia”.

(In Francia vivono circa sette milioni di musulmani, circa il 10% della popolazione)

Chamoulaud ha affermato che gli islamisti si stanno infiltrando in molte organizzazioni della società civile. «Ciò ci preoccupa perché la loro infiltrazione colpisce tutti i settori: sport, sanità, istruzione, etc.», ha sottolineato il capo delle spie d’oltralpe. Per di più, quando un pericoloso estremista viene espulso, si atteggiano a vittime dell’islamofobia.