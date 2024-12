Usa: “tolta la taglia su Al Jolani”

“Dall’incontro abbiamo avuto segnali positivi”. Lo ha detto un alto funzionario americano che faceva parte della delegazione guidata dall’inviata speciale Barbara Leaf, che ha incontrato a Damasco Abu Mohammad Al Jolani, il leader di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), un’organizzazione classificata come terroristica da Washington. L’inviata ha anche comunicato ad Al Jolani che gli Stati Uniti hanno tolto la taglia sulla sua testa, un compenso nel caso di collaborazione all’arresto. tgcom24.mediaset.it

Stages of Al #jolani ‘s development

At what stage did you know him? 😂😂🫣#syria pic.twitter.com/pqZOIodoET

— DelalMelissa (@MelissaDelal24) December 14, 2024