Strage Magdeburgo, Scholz: “non seminare odio”

“Per me è importante che restiamo uniti come Paese e che ci parliamo. Non è l’odio a determinare la nostra convivenza, ma il fatto che siamo una comunità che vuole conquistare un futuro comune e che non lasciamo vincere coloro che vogliono seminare l’odio”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un punto stampa.

L’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è “un’azione terribile e folle. Ora è importante fare chiarezza e farlo con la massima precisione e accuratezza”, ha detto il cancelliere tedesco.

Il bilancio dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo “è ancora più terribile di quanto avevamo potuto stimato ieri sera: 5 persone sono morte e oltre 200 ferite, molte delle quali gravemente”. Lo ha detto il governatore del Land della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, durante un punto stampa con il cancelliere Olaf Scholz.

Una fonte saudita ha riferito a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell’autore dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, che secondo la fonte aveva pubblicato opinioni estremiste sul suo account di X. Lo riportano i media tedeschi. tgcom24.mediaset.it

ANSA – “Scholz dovrebbe dimettersi immediatamente. Incompetente idiota”. Lo ha scritto su X Elon Musk attaccando duramente il cancelliere tedesco in seguito all’attentato di Magdeburgo. Il commento del futuro consigliere di Donald Trump è arrivato poche ore dopo l’endorsement al partito di estrema destra AfD, definito “l’unica speranza per salvare la Germania”.