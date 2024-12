Furti in appartamento, presa banda di georgiani

Erano specializzati in furti. Uno consumato, l’altro tentato, tra il Quartiere africano e il Salario

Tre georgiani, due uomini di 48 anni e una donna di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia. A incastrarli, le immagini estrapolate dal sistema videosorveglianza che hanno consentito agli agenti del commissariato Vescovio di ricostruire la dinamica dei due distinti episodi di cui i tre complici si sarebbero resi responsabili la scorsa estate.

Il furto al Quartiere africano

I primi fatti risalgono alla notte del 14 luglio, quando i tre si sarebbero introdotti all’interno di un appartamento di via Sirte dopo aver forzato la porta d’ingresso. Nella loro fuga, poi, avrebbero portato via – come immortalato, peraltro, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato a protezione dell’appartamento – trenta penne stilografiche, edizione limitata, riportanti un noto marchio, diversi monili in oro, alcune collane in corallo e 400 euro in contanti.

Il raid al Salario

Il secondo episodio, invece, risale allo scorso 29 luglio, quando i tre complici, utilizzando lo stesso modus operandi, avrebbero tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento di via Fogliano. I loro movimenti sono stati immortalati dallo spioncino digitale installato sul portone di ingresso dell’abitazione, che li ha ripresi mentre salivano sul pianerottolo, per poi tornare indietro dopo aver danneggiato la serratura. Nell’occasione, non sono riusciti a fare accesso all’abitazione.

Arrestata banda di georgiani

La successiva attività di indagine condotta dai poliziotti e le conseguenti perquisizioni domiciliari eseguite hanno permesso di accertare che i tre fossero in possesso di diversi elettrodomestici, pc e altri accessori elettronici, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza e che, invece, sono risultati provento di furti commessi in città in altre abitazioni. A seguito dell’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, i tre complici sono stati condotti in carcere, gravemente indiziati dei reati di furto e tentato furto, in concorso, in abitazione.

