Milano, botte a nonno con nipotino per rapinarlo: arrestato marocchino

Botte per una collanina. Davanti a un bimbo di 2 anni. Un ragazzo di 19 anni, marocchino, è stato arrestato lunedì dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di aver aggredito e derubato un uomo che stava andando al parco insieme al nipotino.

Il raid del 19enne – entrato in azione insieme a un complice ancora ricercato – era avvenuto lo scorso 24 luglio. Quel giorno la vittima stava passeggiando verso un’area verde con il piccolo di due anni, quando aveva incrociato gli aggressori. Il rapinatore ancora in libertà aveva fatto da palo, mentre il complice si era scagliato contro l’uomo colpendolo per portargli via una collanina in oro.

Le indagini dei carabinieri della VI sezione del nucleo investigativo, partite dalle immagini registrate da alcune telecamere, hanno poi permesso di incastrare il 19enne, che tra l’altro si trovava già a San Vittore per un’altra rapina.

www.milanotoday.it