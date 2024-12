Malore alla guida e incidente, Francesca muore a 43 anni

Si è spenta nelle scorse ore presso la Terapia Intensiva del’ospedale di Baggiovara la 43enne Francesca Orienti, vittima di malore e di un successivo un incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì 17 dicembre. Le condizioni della donna erano apparse subito gravi e purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Lo schianto è avvenuto lungo la tangenziale Modena-Sassuolo, mentre a bordo della sua Mini rientrava verso Sassuolo, sua città di residenza. L’auto ha scartato verso destra, abbatendo un palo della luce e terminando la propria corsa in un campo. Un impatto di per sè non particolarmente violento, ma in ragione del malore improvviso le sue condizioni era purtroppo critiche. Soccorsa da un medico di passaggio, poi dal 118, era stata trasportata in ambulanza verso il vicino ospedale in codice rosso. Poi il drammatico epilogo.

Francesca Orienti era dottore commercialista e revisore dei conti, socia di uno studio di Modena, ed era molto conosciuta tra Modena e Sassuolo, in particolare nel settore delle aziende ceramiche. Lascia un figlio piccolo. Le esequie si terranno sabato 21 dicembre alle 9.30 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo.

