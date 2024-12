Violenza sessuale sui minori, ministri UE riducono le tutele previste dalla direttiva

Alcuni Stati membri, tra cui Belgio e Finlandia, si rammaricano per la cancellazione di alcune parti del testo

La violenza sessuale contro i minori è in aumento in Europa e nuove forme di abuso stanno emergendo con lo sviluppo delle nuove tecnologie. L’Ue vuole quindi aggiornare la sua direttiva sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, che risale al 2011. Tuttavia, la proposta iniziale della Commissione è stata indebolita dai ministri della Giustizia. Sette Stati membri, tra cui Belgio, Finlandia e Irlanda, si rammaricano per la cancellazione di alcune parti del testo.

“Ci rammarichiamo profondamente che la maggioranza degli Stati membri non sia stata in grado di sostenere un approccio più ambizioso volto a garantire che i minori, che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale, ricevano la protezione giuridica più forte e completa possibile contro gli atti sessuali indesiderati“, hanno scritto i sette Stati membri in un comunicato stampa.

Lacune

Isaline Wittorski, coordinatrice regionale dell’Ueper Ecpat International, è particolarmente preoccupata che gli Stati membri si siano opposti all’estensione del periodo di prescrizione. Si rammarica inoltre del fatto che il Consiglio non abbia affrontato il tema del “grooming”, ovvero il processo attraverso il quale un adulto avvicina intenzionalmente dei minori e li manipola per scopi sessuali – bambini che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale.

“Gli Stati membri si sono espressamente rifiutati di riconoscere nel testo che un bambino in stato di shock o di ebbrezza sia considerato una vittima di abuso sessuale“, aggiunge.

Armonizzazione delle pene

La proposta della Commissione mira ad armonizzare la definizione di violenza sessuale contro i minori e le sanzioni all’interno dell’Ue. Inoltre, aggiornerà il diritto penale per criminalizzare lo stupro di bambini trasmesso in diretta su Internet, il possesso e lo scambio di manuali di pedofilia e i deepfake di abusi su minori.

Gli eurodeputati, da parte loro, dovrebbero sostenere una direttiva più decisa. Birgit Sippel, europarlamentare tedesca (S&D), chiede in particolare periodi di prescrizione più lunghi.

“Molti bambini che hanno subito abusi impiegano anni o addirittura decenni prima di osare andare in tribunale o in una stazione di polizia. Si tratta quindi di un passo molto importante che manca nella direttiva attuale”, ha dichiarato il deputato a Euronews.

“Purtroppo, vedo che il Consiglio sta annacquando quasi tutto ciò che potrebbe migliorare la direttiva attuale. Sarà quindi molto importante che il Parlamento mantenga una posizione molto forte e costringa il Consiglio ad andare oltre e a non limitarsi alla direttiva attuale”, ha aggiunto.

Gli emendamenti al testo

Il testo può ancora essere modificato. Dopo il voto degli eurodeputati, si svolgeranno i negoziati a tre tra la Commissione, il Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo.

Si stima che in Europa un bambino su cinque sia vittima di una qualche forma di violenza sessuale. Solo nel 2022, nell’Unione sono stati denunciati 1,5 milioni di abusi sessuali su minori.

I ministri non sono riusciti a trovare un accordo anche su un altro testo, un regolamento volto a combattere l’abuso sessuale dei minori online, che mira a obbligare le piattaforme a individuare e rimuovere i contenuti che ritraggono la violenza sessuale sui minori. Questa proposta ha generato un braccio di ferro tra i difensori dei diritti dei minori e le lobby della protezione della privacy.

