Verona, parroco contro albero di Natale fucsia, “simbolo gay”

A Verona, don Ambrogio Mazzai, parroco della chiesa dello Spirito Santo, seguito sui social da quasi mezzo milione di persone, ha criticato l’amministrazione comunale per aver installato un albero di Natale color fucsia nella sua parrocchia. “Troppa frociaggine in Comune?”, ha ipotizzato, tra le altre cose, il prete in un sondaggio su Instagram, invitando i follower a esprimere la propria opinione. Ovviamente, tra accese polemiche.

“Rimango dell’idea che quella decorazione natalizia, se così si può definire, sia di cattivo gusto”, racconta don Mazzai all’inviata di “Zona Bianca”, sottolineando il legame con il mondo gay. “Esprime un’ideologia che vuole promuovere in maniera forzata la cultura omosessuale nella società” continua il parroco, respingendo le accuse di omofobia. “Chi si è sentito ferito dal mio messaggio, ha una percezione sbagliata della realtà”. tgcom24.mediaset.it