Milano, pugni a mamma con figlio per rapinarla: arrestato marocchino

Vede una mamma col figlio. Li segue e li minaccia con un coltello per rapinarli. Poi prende la donna a pugni, mentre il figlio cercava di difenderla. Vengono salvati da una volante della polizia di passaggio. È avvenuto in piazzale Ferdinando Martini, zona Calvairate, nella serata di sabato, attorno alle 18. L’uomo, un marocchino di 25 anni, è stato arrestato. È accusato di rapina aggravata ed è stato portato a San Vittore.

La donna e il figlio, un minorenne, anche loro marocchini, sono stati aggrediti per una borsa. Quando il figlio si è fatto avanti per difendere la mamma, il venticinquenne lo ha strattonato via e poi ha colpito ripetutamente la donna a pugni.

In quel momento una volante della polizia è passata dalla piazza durante un servizio e ha bloccato l’aggressore mentre tentava di fuggire. Madre e figlio, soccorsi, sono stati portati in ospedale al Fatebenefratelli con ferite non gravi.

