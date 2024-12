Malore davanti agli allievi, muore allenatore di 29 anni

Tragedia nella serata di ieri – venerdì 13 dicembre – a Cairate (Varese), dove un allenatore di soli 29 anni ha perso la vita a causa di un malore fatale

di Federico Garau – A mancare all’affetto dei suoi cari è Davide Semprevivo, giovanissimo mister delle juniores del Lonate Ceppino. L’uomo si sarebbe sentito male proprio mentre stava seguendo la squadra.

Davide Semprevivo, descritto come un giovane appassionato del proprio lavoro, si trovava nel centro sportivo di via San Martino a Cairate quando è avvenuto il dramma.

Il 29enne stava allenando la sua squadra nel campo da calcio della struttura quando è accaduto l’imponderabile. Il giovane ha accusato un improvviso malore che ha subito scatenato l’allarme. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 18.30 e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con due auto mediche e un’ambulanza.

La situazione è apparsa subito come molto grave. Il 29enne è stato subito soccorso dagli operatori, che hanno praticato le manovre di rianimazione, dopodiché è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospdedale di Legnano (Milano), dove è arrivato in codice rosso. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici, non è stato possibile salvargli la vita. Il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

www.ilgiornale.it