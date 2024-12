Nasce Consiglio europeo per agricoltura e alimentazione sostenibile

La Commissione Ue ha istituito il Consiglio europeo per l’agricoltura e l’alimentazione, accogliendo così una delle raccomandazioni contenute nella relazione finale del dialogo strategico sul futuro del settore. Presieduto dal commissario Christophe Hansen, l’organo consultivo mira a sostenere una nuova cultura del dialogo, della fiducia e della partecipazione tra gli attori della filiera alimentare e della società civile, nonché con la Com missione.

I membri saranno incoraggiati a promuovere la comprensione e lo scambio di esperienze tra loro e a prestare particolare attenzione alla coerenza e alla sinergia delle politiche dell’Unione e alla loro coerenza con le iniziative del settore privato.

Per la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen “il comitato europeo deve affrontare l’intera complessità della catena del valore agroalimentare, sostenendo i nostri agricoltori e promuovendo un sistema più resiliente, competitivo e sostenibile“. Il consiglio di amministrazione è istituito per cinque anni e dovrebbe riunirsi in linea di principio da due a sei volte l’anno. Il commissario Hansen può convocare il gruppo per riunioni supplementari quando è necessaria una consulenza urgente. ITALPRESS

John Kerry:

“L’agricoltura contribuisce a circa il 33% di tutte le emissioni del mondo. E non possiamo arrivare a Net Zero, non riusciremo a portare a termine questo lavoro, a meno che l’agricoltura non sia al centro dell’attenzione come parte della soluzione.”

“Non puoi continuare a riscaldare il pianeta e aspettarti di nutrirlo. Non funziona. Quindi dobbiamo ridurre le emissioni del sistema alimentare”

Pre-eminent climate con man, John Kerry:

“Agriculture contributes about 33% of all the emissions of the world. And we can’t get to Net Zero—we don’t get this job done—unless agriculture is front and centre as part of the solution.”

“You just can’t continue to both warm the… pic.twitter.com/DeRb52sPdf

— Wide Awake Media (@wideawake_media) March 24, 2024