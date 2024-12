Violenze sgombero Labas, giudici: ‘attivisti agirono per motivi morali’

BOLOGNA, 12 DIC – Gli attivisti che nell’agosto 2017 si scontrarono a Bologna con le forze dell’ordine per lo sgombero del centro sociale Labas dall’edificio di un’ex caserma agirono per motivi di particolare valore sociale e morale. Lo ha stabilito nel procedimento di appello bis la Corte di Bologna uniformandosi alle indicazioni di una sentenza in tal senso della Corte di Cassazione dello scorso marzo. I giudici hanno riconosciuto l’attenuante a tutti gli imputati, otto persone, riducendo le pene: cinque mesi per due esponenti che avevano a carico anche ipotesi di lesioni, e quattro mesi agli altri.

Le pene sono sospese

“Questa pronuncia – commenta Labas sui social – non solo comporta una rideterminazione delle pene inflitte ma rappresenta anche un importante riconoscimento del valore politico e sociale di quell’esperienza, nonché dell’azione di chi con il proprio corpo l’ha difesa, creando un importante precedente giurisprudenziale”. Soddisfatto il legale difensore, Elia De Caro, per il riconoscimento – dice all’ANSA – di una “attenuante per anni abrogata da una giurisprudenza restrittiva che riteneva che solo valori di altissima adesione collettiva fossero tali da poterla giustificare”.

Gli imputati erano a vario titolo accusati, fra gli altri, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tra i leader della protesta Gianmarco De Pieri, uno degli otto imputati, attivista e allora co-presidente della lista ‘Coalizione civica’.

In modo simile, l’attenuante dei motivi di “particolare valore sociale” è stata concessa ad aprile dal Tribunale di Bologna a tre eco-attivisti di Ultima generazione che il 2 novembre 2023 bloccarono la tangenziale del capoluogo emiliano (per chiedere al Governo di stanziare un Fondo di Riparazione permanente per gli eventi estremi) e che per questo furono condannati a sei mesi per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. (ANSA)