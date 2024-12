Roma, straniero sfascia 5 auto della polizia locale e ferisce carabiniere con un piccone

Come una furia è entrato nell’autoparco della polizia locale del municipio delle Torri ed ha preso di mira le pattuglie dei vigili. Teatro del blitz criminale il parcheggio seminterrato del comando dei caschi bianchi del VI municipio, a Tor Bella Monaca. È accaduto stamattina in viale Duilio Cambellotti. Cinque le pattuglie sfasciate dall’uomo prima di essere fermato – non senza difficoltà – dai carabinieri.

Picconate contro le auto della polizia locale

In particolare l’uomo – un cittadino straniero in fase di identificazione – è riuscito a entrare nel parcheggio dove si trovano le auto dei vigili urbani e – armato di piccone – ne ha danneggiate cinque, spaccando i parabrezza delle pattuglie. Un passante, notando la scena, ha avvisato due carabinieri che si trovavano nel municipio delle Torri dove il comandante della stazione locale stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia dei carabinieri di Frascati erano impegnati in una incontro sulle truffe agli anziani.

Ferito un carabiniere

L’esagitato è stato quindi immobilizzato da due militari dell’Arma. Un intervento complicato con uno dei carabinieri colpito al braccio da un colpo di piccone. Ferito è stato portato poi al policlinico Tor Vergata. Il cittadino straniero è stato quindi portato nella caserma dei carabinieri di via Parasacchi. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Poteva essere una tragedia

L’accaduto ha trovato il commento del presidente del municipio Nicola Franco. Contattato da RomaToday ha dichiarato: “Solo ieri sera in una trasmissione di una tv nazionale chiedevo l’intervento dell’esercito sul territorio del municipio Roma VI delle Torri, oramai ostaggio dei 14 clan criminali che si gestiscono la piazza di spaccio più grande d’Europa. Non ho fatto in tempo a dirlo che stamattina improvvisamente un altro episodio di criminalità e di violenza. Fortuna che questo personaggio ha soltanto distrutto e danneggiato delle auto in quanto nessun agente della polizia locale era lì presente altrimenti oggi potevamo veramente raccontare una tragedia”.

